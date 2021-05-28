البرازيل تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67.467، مقابل 80.486 فى بيانات الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى 16.342.162 حالة.
وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.245 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.398 فى إحصائية الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 456.674 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.
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