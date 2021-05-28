البنتاجون يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان خوفًا على حياتهم

وفقًا لـ"فرانس برس"، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلى: "ندرك أنّ هناك عددًا كبيرًا من الأفغان الذين دعموا الولايات المتحدة والتحالف، وأن هذا قد يعرضهم للخطر".
وأضاف مايلى فى تصريحاته للصحفيين، أول أمس الأربعاء: "ندرك أيضاً أنه من المهم جدًا أن نبقى أوفياء لهم، وأن نقوم بما هو ضرورى لضمان حمايتهم وإن تطلب الأمر إخراجهم من البلاد فى حال رغبوا بذلك".
وتابع الجنرال الأمريكى: "هناك خططًا يجرى العمل عليها بسرعة كبيرة جدًا، ليس للمترجمين الفوريين فقط، بل لآخرين كثر تعاونوا مع الولايات المتحدة"، موضحًا أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تتلق بعد أمرًا من السلطة التنفيذية بإجلائهم.
وبحسب الوكالة، ينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغانى وجندى وغيرهم، ممن شاركوا فى دعم القوات الأمريكية، اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وهو عمل قد يستغرق أكثر من عامين وفق أعضاء فى الكونجرس، ويبحث البنتاجون مع وزارة الخارجية الأمريكية المكلفة الملف فى دفع الإجراءات قدمًا.
وقال مايلى إن وزارة الخارجية ستتولى ترتيب انتقال المترجمين وغيرهم ممن عملوا مع القوات الأمريكية، إلى الولايات المتحدة، خوفاً من استهدافهم فى هجمات انتقامية من قبل مقاتلى طالبان.
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