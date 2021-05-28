فقدان 3 أشخاص بعد اصطدام سفينة شحن يابانية فى بحر سيتو

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، فقدان 3 من سفينة الشحن التى انقلبت وغرقت بعد اصطدامها بناقلة فى بحر سيتو، لافتة إلى أن سفنًا وطائرات تابعة لخفر السواحل تواصل البحث عن المفقودين.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، كاتسونوبو كاتو، فى مؤتمر صحفى، إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بناقلة مواد كيماوية قبل منتصف الليل بقليل فى مضيق كوروشيما. وأضاف كاتو، أن خفر السواحل والسفن القريبة أنقذوا 9 من أفراد طاقم السفينة، البالغ عددهم 12 شخصًا، لافتًا إلى أن سفن خفر السواحل تجوب المنطقة بحثًا عن الثلاثة الباقين.

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