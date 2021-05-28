الاتحاد الأوروبى: لا يمكن تحمل كلفة إعمار غزة بعد كل جولة عنف

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى بعد انتهاء أعمال الاجتماع غير الرسمى لرؤساء الدبلوماسية الأوروبية فى لشبونة، أمس الخميس، شدد بوريل على ضرورة إعادة إطلاق عملية السلام فى الشرق الأوسط، ورسم طريق نحو السلام، قائلاً: "لا نزال نتمسك وندعو لحل الدولتين".
وأوضح الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، أن الوضع الحالى فى الأراضى الفلسطينية غير قابل للاستمرار، مؤكدًا تصميم الاتحاد على العمل مع اللجنة الرباعية الدولية، والشركاء الإقليميين، لحل النزاع الإسرائيلى الفلسطينى.
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى استضافوا نظيرهم الأردنى أيمن الصفدى، حيث استمعوا لإيجازمنه حول اتفاق وقف اطلاق النار الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وزيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن للمنطقة.
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