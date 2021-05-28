واشنطن لـ موسكو: لن نعود إلى معاهدة الأجواء المفتوحة

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لن يعود إلى معاهدة "الأجواء المفتوحة" للمراقبة العسكرية، قائلة إنه أبلغ موسكو بذلك القرار.





جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب الروسى "الدوما"، أول أمس الأربعاء، على أمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالانسحاب من المعاهدة.

ومن المقرر أن يلتقى بايدن وبوتين فى أول قمة بينهما فى جنيف يوم 16 يونيو المقبل.

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أعلن انسحابه من المعاهدة فى العام الماضى، إلا موقف بايدن لم يكن واضحًا بشأن المعاهدة، لكنه تمسك بقرار ترامب بعد توجه روسيا الأخير.

وسمحت معاهدة التى وقعت عام 1992، وسرت منذ 2002، بالحد من التسلح بعد الحرب الباردة للدول الـ 34 المشاركة فيها، برحلات متفق عليها مسبقا لمراقبة أراضى بعضها البعض.

وفى حال انسحاب موسكو وواشنطن من المعاهدة، فلن تبقى سوى معاهدة واحدة مهمة لتحديد الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا، اتفاقية ستارت الجديدة لنزع السلاح النووى، والتى تحدد الترسانات النووية عند 800 نظام إطلاق و1.550 رأسًا حربيًا نوويًا فى حالة التشغيل.