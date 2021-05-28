ألمانيا تعترف بارتكاب إبادة جماعية فى ناميبيا

جدة - نرمين السيد - اعترفت ألمانيا، اليوم الجمعة، وللمرة الأولى فى تاريخها، بارتكابها "إبادة جماعية" ضد شعبى هيريرو وناما فى ناميبيا، خلال زمن استعمارها لهذا البلد قبل أكثر من قرن من الزمن.





وفقًا لما نقلته "فرانس برس"، تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات تنموية لدولة ناميبيا، الواقعة فى جنوب غرب إفريقيا، بما يزيد قيمته عن مليار يورو. وفى بيان له، قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس: "اعتبارًا من اليوم، سنصنف رسميًا هذه الحوادث بما هى عليه فى منظور اليوم: إبادة جماعية". كما أعرب ماس عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق بين ألمانيا وناميبيا بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وتمحورت حول الأحداث التى جرت فى ناميبيا إبان الاحتلال الألمانى فى الفترة ما بين "1884 و1915".

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