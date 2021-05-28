أول مروحية تحلق على المريخ تهبط بعد "مشكلة كبرى"

اضطرت طائرة مروحية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى الهبوط بشكل اضطراري، على سطح المريخ، يوم الخميس، بعدما وقع خلل فني في المركبة.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن هذا الخلل هو الأكبر من نوعه منذ أن بدأت مروحية "إنجينيوتي" في التحليق على سطح كوكب المريخ، خلال أبريل الماضي.

وذكر مختبر "جيت بروبولجن"، أن الطائرة المروحية التجريبية استطاعت أن تهبط بأمان على سطح المريخ.

وحصل الخلل بعد نحو دقيقة من تحليق الطائرة المروحية في سادس طيران تجريبي، وكان ذلك على علو لا يتجاوز عشرة أمتار.

ولوحظت المشكلة، لأن كاميرا الملاحة الموجودة في الطائرة التقطت الكثير من الصور، لكن إحدى الصور لم يتم حفظها في النظام، وعندما يقع هذا الأمر، فإنه يؤدي إلى حيرة بشأن الموقع الذي توجد به المروحية.

وقال هارفارد غريب، وهو الربان والعالم الذي يقود الطائرة عن بعد، إن المروحية بدأت تميل ذهابا وإيابا بعشرين درجة، بينما لوحظت ارتفاعات كبيرة في استهلاك الطاقة.

وتمت الاستعانة بنظام مدمج داخليا، من أجل إحداث توازن في الطائرة، وتمكن بالفعل من إنقاذ المروحية.

وقال الخبراء إن المطلوب حاليا هو إصلاح الخلل حتى لا يتكرر مرة أخرى في أجواء سطح المريخ.

وأضحت مروحية "إنجينيوتي" أول طائرة تنجزُ رحلة طيران خارج كوكب الأرض، وكان ذلك في أبريل الماضي، أي بعد شهرين من وصول مسبار "برسيفيرنس" التابع لناسا إلى كوكب المريخ.