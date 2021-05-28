فرنسا.. اعتداءان وإصابة شرطية بجروح خطيرة

أفادت مصادر أمنية فرنسية، اليوم الجمعة، بوقوع حادثتي اعتداء في منطقة نانت الفرنسية.
فقد قال مصدر أمني فرنسي إن شرطية فرنسية أصيبت بجروح خطيرة إثر إصابتها بعدة طعنات في منطقة "لا شابيل سور إيردر"، قرب نانت الفرنسية.
وأوضحت المصادر أن حالة الشرطية حرجة، مشيرة على أن منفذ الاعتداء تمكن من الهرب.
وعلى الفور تمت عملية مطاردة لمنفذ الاعتداء، شارك فيها 80 شرطيا وطائرة مروحية تابعة لأجهزة الأمن الفرنسية للبحث عن المشتبه به في طعن الشرطية في الحرس البلدي بسكين.
وأفادت مراسلتنا بأنه تم العثور على سيارة المشتبه به.
وبعد دقائق، ذكر مصدر أمني فرنسي بوجود أنباء عن اعتداء ثان بالسلاح في منطقة نانت.
ولم يعرف ما إذا كان الاعتداء الثاني مرتبط بالاعتداء الذي تعرضت له الشرطية أم حادثة منفصلة.
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