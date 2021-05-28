رئيس بيلاروسيا يلتقى بوتين لبحث أزمة الطائرة

ووفقًأ لوكالة "فرانس برس"، فمن المقرر أن يستقبل بوتين حليفه البيلاروسى فى مقر إقامته الصيفى فى سوتشى على ساحل البحر الأسود جنوب روسيا، للتباحث رسميًا حول تكامل الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، وهو المشروع الذى تتطلع إليه موسكو منذ فترة طويلة.
كما يبحث الرئيسان المشروعات المشتركة، لاسيما المشروعات الاقتصادية، حسبما أفاد الكرملين عبر موقعه الإلكترونى.
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، كشف أمس الخميس، عن توجه اللقاء، مؤكدًا أن الغرب يجب أن "يكف عن شيطنة الذين لا يحبهم".
كما أصر الكرملين على موقفه بشأن واقعة الهبوط الإضطرارى لطائرة فى بياروسيا، حيث قال المتحدث الرئاسى دميترى بيسكوف، إنه لا يوجد سبب للتشكيك فى تفسيرات بيلاروس بأنها غيرت مسار الطائرة التابعة لشركة "راين اير" بسبب إنذار بوجود قنبلة، ولم تكن تعلم بوجود الصحفى المعارض رومان بروتاسيفيتش فيها.
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