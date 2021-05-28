جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، وصفت الخارجية الروسية فوز الرئيس السورى بأنه "مقنع"، قائلة: إن "الفوز المقنع والحاسم لرئيس البلاد يشكل خطوة مهمة لتعزيز استقرار سوريا". ومن جانبه، وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رسالة لنظيره السورى بشار الأسد، قائلاً: "إعادة انتخابك تؤكد سلطتك السياسية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو ترحب بفوز بشار الأسد: خطوة تؤكد سلطنه السياسية وتعزز استقرار سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.