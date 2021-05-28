الاتحاد الأوروبى يرحب باتفاق قادة الصومال لإجراء الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لمكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: "يشكل الختام الناجح للمحادثات بين قادة الحكومة الاتحادية فى الصومال وولايات الصومال الفيدرالية، خلال قمتهم التى عقدت فى العاصمة مقديشيو، أمس الخميس، خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات سلمية وفقا لاتفاق الـ 17 من سبتمبر الماضى".
وأضاف البيان: "وفى هذا الصدد، نرحب بمساعى رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبل، فى متابعة المشاورات البناءة بين القيادات الاتحادية والإقليمية، ويجب إجراء الانتخابات دون تأخير".
كما أشار البيان إلى أنه "فى الخطوات التالية للعملية، من المهم أن تواصل جميع الأطراف المشاركة البناءة والإحجام عن العنف، أو أى أعمال من شأنها عرقلة العملية، والاتحاد الأوروبى على استعداد لمواصلة دعمه".
وكان رئيس الوزراء الصومالى وممثلو الولايات الخمس الإقليمية وقعوا اتفاقا فى العاصمة مقديشو، يقضى بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى غضون 60 يومًا من تاريخ التوقيع.
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