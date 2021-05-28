الفلبين: مقتل شرطى وإصابة 8 فى اشتباكات مع متمردين

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لتقرير الشرطة الفلبينية، فقد اثنان من أفراد الشرطة بعد تبادل لإطلاق النار فى بلدة ماجسايساى، بإقليم أوكسيدنتال ميندورو، عندما كان رجال الشرطة فى طريقهم للعودة من اجتماع تنسيقى بالمنطقة، وواجهوا رجال عصابات، وجرى تبادل لإطلاق النار.

كما أشار التقرير إلى نشر قوات لملاحقة المتمردين، ويعتقد أنهم شيوعيون، وتحديد مصير رجلى الشرطة المفقودين.

وكان المتمردون الشيوعيون اختطفوا فى الماضى، قوات حكومية خلال اشتباكات، واستخدموهم كدروع بشرية فى وجه القوات التى كانت تلاحقهم.

يذكر أن المتمردين الشيوعيين يخوضون قتالا ضد الحكومة الفلبينية منذ أواخر ستينيات القرن الماضى، وأوقف الرئيس الفلبينى المحادثات معهم منذ عام 2017.