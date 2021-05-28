التحالف يعترض ويدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، من المحاولات العدائية".

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