ليفربول يحسم صفقة "الصخرة الفرنسية"

أعلن ليفربول الإنجليزي، يوم الجمعة، عن تعاقده مع الفرنسي إبراهيما كونتاي مدافع رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني.

وبناء على الاتفاق فإن كوناتي (22 عاما) سينضم رسميا إلى ليفربول في أول يوليو المقبل مباشرة بعد الموافقة على تصريح العمل الخاص به واجتيازه الفحوص الطبية.

وفيما لم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، قالت وسائل إعلام بريطانية إن ليفربول فعل الشرط الجزائي في عقد صخرة الدفاع الفرنسية والبالغة قيمته 41 مليون يورو (49.82 مليون دولار) للحصول على خدماته.

وكان كوناتي مرتبطا بعقد مع لايبزيغ يستمر حتى يونيو 2023.

وقال كوناتي في بيان "أنا سعيد جدا بالانضمام لناد عملاق مثل ليفربول.

ونقلت رويترز عن المدافع الشاب "هذه فعلا لحظة سعيدة للغاية بالنسبة لي ولأسرتي، وأنا بالفعل أتطلع للقاء زملائي الجدد والطاقم الطبي، والبدء في هذا الفصل الجديد".

وأضاف كوناتي "عملت بجد طوال سنوات عديدة من أجل الوصول لهذه النقطة، لكني أود توجيه خالص الشكر إلى الجميع في لايبزيغ، وإلى كل من عملت معهم هناك.. المدربون وزملائي والطاقم الفني وبصفة خاصة الجمهور".