لافروف: مستعدون لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى بشروط

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده إزاء تصرفات الاتحاد الأوروبى، معتبرًا أنها تقويض لآليات التفاعل بين بروكسل وموسكو، ومؤكدًا فى الوقت ذاته استعداد روسيا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى.





وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف فى أعقاب مباحثات مع نظيره السلوفينى أنجى لوجار: "ناقشنا قلقنا بشأن تصرفات بروكسل لتقويض جميع الآليات التى كانت قائمة بين روسيا والاتحاد الأوروبى، وأعربنا عن أسفنا لأن موقف الاتحاد الأوروبى يتم تشكيله على أساس القاسم المشترك الأدنى، والذى تحدده مقاربات الأٌقلية التى تعانى من رهاب الروس". وأضاف لافروف: "نؤكد مرة أخرى استعدادنا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، على أن يفهموا أننا سنقوم بذلك على أساس المساواة والاحترام المتبادل والسعى إلى توازن المصالح، وليس على أساس الإجراءات الأحادية الجانب والشروط المسبقة". وتشهد العلاقات الروسية الأوروبية تدهورًا غير مسبوق فى العلاقات، ففى الأسابيع القليلة الأخيرة أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.

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