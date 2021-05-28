عاجل.. وفاة المعتدى على الشرطية الفرنسية متأثرا بإصابته

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، وفاة منفذ الهجوم بسكين على شرطية فرنسية فى مدينة نانت غرب فرنسا، متأثرًا بإصابته التى تعرض لها خلال عملية اعتقاله.





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