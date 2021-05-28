أفغانستان: مقتل 7 مدنيين على الأقل فى انفجارات متفرقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الناطق باسم شرطة إقليم هلمند، محمد زمان همدارد، وعضو المجلس المحلى عطا الله أفغان، أن قذيفة هاون سقطت فوق منزل سكنى فى مقاطعة نهار سراج بالإقليم بعد منتصف الليل، ما أسفر عن مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة، بينهم امرأة وطفلين، إضافة إلى إصابة 6 آخرين.

كما أكد المتحدث باسم شرطة إقليم دايكوندى فى وسط أفغانستان، انفجار لغم أرضى، ما أدى إلى مقتل مدنى كان يجمع الحطب فى مقاطعة باتو بالإقليم.

وأضاف المتحدث باسم شرطة إقليم كابيسا، أن انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين فى عاصمة الإقليم الذى يقع شمال شرقى البلاد، مساء أمس الخميس.