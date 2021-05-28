الملك وولي العهد يستقبلان ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار ماركا

دوت الخليج :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري في زيارة للمملكة.

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