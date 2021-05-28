جدة - نرمين السيد - وكانت تقارير أممية وحقوقية عديدة كشفت عن انتهاكات لا إنسانية ارتكبتها القوات الإثيوبية فى إقليم تيجراى، فى حرب إبادة عرقية شنتها الحكومة الإثيوبية بقيادة أبى أحمد، ضد الإقليم الواقع شمال البلاد، والذى تقطنه أغلبية من عرقية التيجراى التى حكمت إثيوبيا خلال العقود الثلاثة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: قوات إثيوبية خطفت أكثر من 500 شاب وشابة من تيجراى واحتجزتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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