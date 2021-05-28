دبلوماسى أوروبى يُكذب روحانى: محادثات الاتفاق النووى لم تتقدم كثيرًا

جدة - نرمين السيد - أكد دبلوماسى أوروبى رفيع المستوى فى فيينا، اليوم الجمعة، أن الجولة الخامسة من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووى الإيرانى لم تتقدم كثيرًا حتى الآن، قائلاً إنه كلما اقتربنا من النهاية أصبحت المهمة أكثر صعوبة وتعقيدًا.





وفى تصريحات لقناة "إيران إنترناشيونال"، قال المسؤول الأوروبى إنه فوجئ بتصريحات حسن روحانى، أمس الخميس، بأنه تم التوصل إلى "اتفاق على رفع معظم العقوبات"، مؤكدًا أنه "لم يتم الانتهاء من هذه القضية بعد، والمحادثات جارية فى مجموعة عمل العقوبات الخاصة بالقائمة النهائية، وليس من الواضح على أى أساس أدلى حسن روحانى بمثل هذا البيان". وأضاف الدبلوماسى الأوروبى، أنه لا يوجد شعور بالإلحاح فى سلوك المفاوضين الإيرانيين حتى تنتهى المحادثات بالضرورة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ونقل عن مفاوض إيرانى كبير قوله "لا علاقة لنا بالانتخابات، ونتائج المحادثات مهمة". وأوضح الدبلوماسى الأوروبى أن المناقشة فى مجموعة العمل بشأن الالتزامات النووية لم تنته بعد، وإنه لا يزال هناك خلاف حول نوع وعدد أجهزة الطرد المركزى التى يمكن أن تمتلكها إيران بعد الاتفاق.

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