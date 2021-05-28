50 دولة تطالب بالتحقيق فى ارتكاب موظفى الصحة العالمية جرائم جنسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن المنظمة ستحقق بمزاعم ارتكاب بعض من موظفيها لجرائم جنسية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات فور الانتهاء منها.

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