التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، اليوم الجمعة، أكد التحالف استمرار ميليشيا الحوثى فى محاولات استهداف المدنيين والأهداف المدنية.
وكانت المملكة العربية السعودية طرحت مبادرة لتسوية سياسية فى اليمن منذ مارس الماضى، تضمن وقف إطلاق النار الشامل، وفتح مطار صنعاء، لعدد من الوجهات، واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم، ودخول السفن بأنواعها إذا التزمت بقرار مجلس الأمن، إلا أن ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران رفضت المبادرة، وواصلوا اطلاق النار على المملكة.
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