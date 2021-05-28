كورونا يعصف ببرلمان الكونغو.. وأرقام رسمية تكشف ضحاياه

كشف نائب رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد بين أعضاء البرلمان، موضحا أن 32 منهم، أي ما يعادل 5 بالمئة من الأعضاء، فقدوا حياتهم منذ بدء الجائحة.
وعلى الرغم من أن الكونغو، مثل الكثير من البلدان الإفريقية، أعلنت أعدادا منخفضة نسبيا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة، وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان، وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس.
وقال النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان، جان مارك كابوند، إنه وفقا لأحدث بيان تصدره الحكومة، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780، من بينهم 32 من أعضاء البرلمان.
وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان، فإن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
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