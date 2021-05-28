600 موسيقى عالمى يقررون مقاطعة إسرائيل والتضامن مع فلسطين

جدة - نرمين السيد - وقال الموسيقيون فى رسالتهم: "نحن كموسيقيين لا يمكن أن نبقى صامتين ومن الضرورى فى هذا الوقت أن نقف مع فلسطين.. نحن ندعو أقراننا للتأكيد علانية على تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطينى"، معتبرين أن "الصمت هو تواطؤ مع جرائم الحرب الإسرائيلية.. الصمت ليس خيارا". وأضافوا: "ندعوكم للانضمام إلينا فى رفض الأداء فى أى من المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة والوقوف بحزم فى دعم الشعب الفلسطينى وحقه الإنسانى فى السيادة والحرية".

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