وزير داخلية فرنسا: منفذ هجوم نانت فرنسى ويعانى من مرض الفصام

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الفرنسية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، وفاة منفذ الهجوم بسكين على شرطية فرنسية فى مدينة نانت غرب فرنسا، متأثرًا بإصابته التى تعرض لها خلال عملية اعتقاله.

وقالت الشرطة الفرنسية إن منفذ هجوم نانت معروف بتطرفه، وموضوع على لائحة الإرهاب، مضيفة أنه خرج من السجن مؤخرًا ويعانى مشاكل نفسية.