أخبار اليمن : شركة النفط: قراصنة البحر الأحمر يمنعون دخول الوقود للشعب اليمني

شركة النفط: قراصنة البحر الأحمر يمنعون دخول الوقود للشعب اليمني
أكدت شركة النفط اليمنية أن قراصنة البحر الأحمر بقيادة أمريكا وبمشاركة الأمم المتحدة، يمنعون دخول المشتقات النفطية إلى الشعب اليمني.
وندد بيان صادر عن الشركة في وقفة احتجاجية، نظمتها شركة النفط اليمنية اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بعنوان "الأمم المتحدة تتجاهل الحصار رغم اعترافها بتداعياته الكارثية "، بالصمت الأممي وتواطؤ المجتمع الدولي والهيئات الأممية مع قوى العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وأشار البيان إلى استمرار تنصل المنظمات الأممية المعنية بالشأن الإنساني عن مسئولياتها في وقت تستغل فيه معاناة الشعب اليمني لاستجلاب وتحقيق أكبر قدر من الهبات والمساعدات من المانحين، بغية التخفيف من المعاناة الإنسانية.
وحمل البيان قوى العدوان وعلى رأسها أمريكا والأمم المتحدة كامل المسئولية في جريمة الحصار على اليمن وتداعياته المباشرة وغير المباشرة.
وجدد البيان الدعوة لأحرار العالم مواصلة الضغط على قوى العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة للإفراج عن السفن النفطية المحتجزة وفتح مطار صنعاء الدولي.
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