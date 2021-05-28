أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد الشرف

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد الشرفبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة في وفاة الشيخ /محمد علي حفظ الله الشرف عضو المجلس المحلي بمديرية عتمة نائب مدير مكتب الصحة بالمديرية .

وفي البرقية التي بعثها الى الشيخ / علي حفظ الله الشرف و نجل الفقيد وضاح محمد علي حفظ الله الشرف واخوانه بالدائرة 207 مديرية عتمه محافظة ذمار أشاد الأمين العام بمناقب الفقيد الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس وبذل الجهد في اداء الواجب تجاه ابناء مديريته حيث كان مشهودا له بالصدق والإخلاص والعمل من اجل المصلحة العامة ويعتبر رحيله خسارة على ابناء المديرية والمنطقة بشكل عام.

وعبر الأمين العام عن خالص التعازي وعميق المؤاساة بهذا المصاب سائلا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .