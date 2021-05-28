الرئيس الألمانى يعلن نيته الترشح لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الألمانى، فرانك فالتر شتاينماير، لسعيه للحصول على ولاية ثانية فى المنصب، قائلا إنه يريد المساعدة فى معالجة الانقسامات فى البلاد التى اتسعت بسبب جائحة فيروس كورونا.





وقال شتاينماير: "الرئيس الألمانى لا يحدد الاتجاه السياسى للبلاد، وأنا أدرك ذلك جيدًا، لكن الرئيس يمكنه بناء الجسور"، مشيرا إلى أن "الوباء تسبب فى إحداث جروح عميقة وجلب المعاناة والحزن والضائقة الاقتصادية والنفسية وقدرا كبيرا من الإحباط والمرارة... أود المساعدة فى علاج هذه الجروح".

ويأتى إعلان شتاينماير قبل أربعة أشهر من انتخاب البلاد للبرلمان الجديد، الذى سيكون له رأى كبير فيما إذا كان شتاينماير سيحتفظ بالمنصب أم لا، بحسب قناة "روسيا اليوم".

قبل أن يصبح رئيسا، خدم شتاينماير فترتين كوزير خارجية للمستشارة أنجيلا ميركل، وكان سابقا رئيسا لموظفى المستشار غير هارد شرودر. ينتمى شتاينماير البالغ من العمر 65 عاما إلى حزب الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط، وهو الشريك الأصغر فى حكومة ميركل الحالية، لكنه يحظى باحترام واسع عبر الطيف السياسى السائد.

يذكر أن رئيس ألمانيا يتمتع بسلطة تنفيذية قليلة، لكنها تعتبر سلطة أخلاقية مهمة. بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية الفوضوية فى عام 2017، ساعد شتاينماير فى حث السياسيين على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بدلا من عقد انتخابات جديدة.