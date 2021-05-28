روسيا تسلم أوكرانيا مذكرة احتجاج رسمية بسبب الاستفزازات الأخيرة فى كييف

وجاء فى بيان الخارجية الروسية: "فى الثامن والعشرين من شهر مايو، تم استدعاء القائم بالأعمال الأوكرانى فى روسيا إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج صارمة على خلفية استمرار الأعمال الاستفزازية عند السفارة الروسية فى كييف".
وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ الدبلوماسى الأوكرانى أن الجانب الروسى يعتبر هذا الاستفزاز انتهاكا صارخا آخر من قبل أوكرانيا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد وقوع انقلاب فى العاصمة الأوكرانية كييف فى عام 2014، وحظرت السلطة الأوكرانية الجديدة كل أشكال التعاون مع روسيا.
وطبقت روسيا على أوكرانيا حظرها التجارى المفروض على الدول التى انضمت إلى الحظر الأمريكى على روسيا.
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