البرلمان العربى يدين هجوم ميليشيا الحوثى الإرهابية على السعودية

جدة - نرمين السيد - أدان رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، مساء اليوم الجمعة، إطلاق ميليشيا الحوثى الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، والتى تصدت لها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، حذر "العسومى"، فى بيان له، من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثى والتى تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الإرهابية على المملكة والتى تعد جرائم حرب ترفضها القوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولى لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من النظام الإيرانى من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم. وأعرب رئيس البرلمان العربى عن تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومى العربى وركيزة أساسية فى منظومة الأمن القومى العربى.

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