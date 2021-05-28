أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، ضم مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا إلى صفوفه بعقد لمدة خمس سنوات.

وجاء الإعلان عن ضم اللاعب النمساوي البالغ 28 عاماً والذي فاز بلقبي دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني، غداة استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق الملكي. يذكر أن ألابا مضى نحو 11 عامًا مع بايرن ميونخ، ليتوج معه بلقب البوندسليغا 10 مرات كأكثر اللاعبين فوزًا به على مدار التاريخ، بالتساوي مع الألماني توماس مولر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يخطف دافيد ألابا من بايرن ميونخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.