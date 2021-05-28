موسكو: رفض واشنطن العودة لاتفاقية السماء المفتوحة خطأ جسيم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة فى بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أن الخارجية الأمريكية أبلغتها أمس رسميا بقرارها عدم العودة إلى الاتفاقية التى انسحبت منها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن واشنطن حاولت مجددا "تبرير قراره التخريبى هذا باتهامات مسيسة بحق روسيا لا علاقة لها بالواقع".
وشددت الخارجية الروسية على أن واشنطن بهذه الخطوة أظهرت مرة أخرى تجاهلها التام للأمن الأوروبى ومصالح حلفائها الذين طلبوا من إدارة بايدن مراجعة قرار ترامب، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وتابع البيان: "للآسف، تتناقض أقوال واشنطن مجددا مع أفعالها، ويخص ذلك الشفافية فى المجال العسكرى التى يدعو الأمريكيون الآخرين إلى تعزيزها بالتزامن مع إغلاق أراضيهم من الرقابة".
وأعربت الخارجية الروسية عن قناعتها بأن رفض واشنطن للعودة إلى "السماء المفتوحة" يمثل "خطأ سياسيا جسيما آخر"، موضحة أن الأمريكيين "أضاعوا فرصة للإسهام على أساس معقول فى تعزيز أمن أوروبا، الأمر الذى لن يؤدى فى نهاية المطاف إلى تعزيز أمنهم أيضا".
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