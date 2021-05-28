وكالة الأدوية الأوروبية تسمح بتطعيم المراهقين بلقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة 28 مايو، سماحها باستخدام لقاح "فايزر بايونتيك" لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، على المراهقين الذى تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.





وأوضح رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية فى وكالة الأدوية الأوروبية، أن هذا القرار سيسمح بزيادة رقعة التطعيمات فى القارة الأوروبية، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأشارت اللجنة إلى أن استخدام اللقاح آمن للمراهقين فى أعمار ما بين 12 إلى 15 عاما، وهو ما يسمح للجنة العلمية باعتماد استخدامه لهذه الفشة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت عن توقيع عقد جديد مع شركتى "فايزر" و"بايونتيك" لتأمين 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاحات ضد كورونا للأعوام 2021 - 2023.

وغردت أورسولا، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "أعلن أن المفوضية الأوروبية وقعت الأن على عقد مع شركتى فايزر وبايونتيك، لتوفير جرعات ضد فيروس كورونا يبلغ عددها 900 مليون جرعة مضمونة، وتأمين 900 مليون جرعة لاستخدامها بشكل اختيارى، مستقبلا، فى الأعوام ما بين 2021 و2023".