وأوضح رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية فى وكالة الأدوية الأوروبية، أن هذا القرار سيسمح بزيادة رقعة التطعيمات فى القارة الأوروبية، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".
وأشارت اللجنة إلى أن استخدام اللقاح آمن للمراهقين فى أعمار ما بين 12 إلى 15 عاما، وهو ما يسمح للجنة العلمية باعتماد استخدامه لهذه الفشة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت عن توقيع عقد جديد مع شركتى "فايزر" و"بايونتيك" لتأمين 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاحات ضد كورونا للأعوام 2021 - 2023.
وغردت أورسولا، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "أعلن أن المفوضية الأوروبية وقعت الأن على عقد مع شركتى فايزر وبايونتيك، لتوفير جرعات ضد فيروس كورونا يبلغ عددها 900 مليون جرعة مضمونة، وتأمين 900 مليون جرعة لاستخدامها بشكل اختيارى، مستقبلا، فى الأعوام ما بين 2021 و2023".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الأدوية الأوروبية تسمح بتطعيم المراهقين بلقاح فايزر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.