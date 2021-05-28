وزير الخارجية : أي طرح بإمكانية تجاوز القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق

دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن " أي طرح بإمكانية تجاوز القضية الفلسطينية والوصول إلى السلام هو طرح غير منطقي وغير حقيقي ولا يمكن أن يتحقق".

وقال في مؤتمر صحفي مع نظير البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا في لشبونة إن "التصعيد الأخير الذي شهدناه أكد مركزية القضية الفلسطينية واستحالة تحقيق العادل والشامل من دون حل هذه القضية على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ".

وذكر أن ما يجري في الشرق الاوسط سينعكس على أوروبا وما يجري في أوروبا ينعكس علينا، وتحقيق السلام العادل والشامل مصلحة مشتركة وضرورة لأمننا واستقرارنا.

وأشار إلى محادثات صريحة وواضحة أكدت حرص البلدين على تطوير التعاون في مجالات مختلفة بينها مواجهة أزمة كورونا وتبعاتها.

"علاقتنا متميزة وقوية وافاق تقويتها موجودة ونتطلع إلى خطوات عملية لذلك"، وفق الصفدي الذي ذكر أن اللقاء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرصة مهمة للتشاور بين شركاء يؤمنون بحتمية تحقيق السلام العادل كونها مصلحة مشتركة وضرورة للجميع.

وأوضح أن لقاء اليوم (الخميس) "كان فرصة للتشاور مع الشركاء الأوروبيين بشأن آفاق استعادة مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفرصة حول التعاون في عملية إعادة إعمار غزة وإيجاد أفق سياسي تحتاجه المنطقة من أجل التقدم للأمام ومحاصرة اليأس الذي لن يخدم إلا الاجندات المتطرفة وإعادة صناعة الأمل الذي هو ضرورة من أجل أن المضي باتجاه السلام العادل".

وجدد التأكيد على أهمية الدور الأوروبي في المنطقة، مضيفاً "لأوروبا تاريخيا دور أساسي ورئيسي في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ونريد لهذا الدور أن يستمر وبالتالي نؤكد على أهمية وجود موقف أوروبي واضح وفاعل في جهود تحقيق السلام".

وأشاد الصفدي بموقف البرتغال في إسناد حل الدولتين.