فرنسا: قلقون من الأعمال التى تتحدى سلطة الدولة العراقية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها من الأعمال التى تشكّل تحدياً لسلطة الدولة العراقية، مؤكدة دعم باريس الكامل للعراق وحكومته، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وكانت العاصمة العراقية بغداد، قد شهدت الأربعاء الماضى، توتراً أمنياً شديداً على خلفية اعتقال الاستخبارات العراقية لقيادى فى ميليشيا الحشد الشعبى. وألقت "لجنة مكافحة الفساد" فى "وكالة الاستخبارات"، القبض على قائد عمليات الحشد فى الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشطين إيهاب الوزنى وفاهم الطائى من كربلاء. على إثر الإعلان عن توقيف مصلح، أغلِقت المنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران احتجاجاً على ذلك. وانتشرت ميليشيا الحشد الشعبى فى شوارع بغداد وفى محيط المنطقة الخضراء، وقد سيطرت على بوابة هذه المنطقة من ناحية "الجسر المعلق"، كما أرسلت ميليشيا الحشد تعزيزات من بابل إلى بغداد. من جهتها، دخلت دبابات الجيش العراقى بعض أحياء المنطقة الخضراء، وسط أوامر بمنع دخول الأرتال العسكرية إلى داخل بغداد.

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