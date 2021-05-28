الأسد: اختيار الشعب السورى لى شرف عظيم

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، أكد فيها أن إعادة اختياره رئيسا للبلاد "شرف عظيم" وسبيل لهزيمة "كل الأعداء"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال الأسد مخاطبا السورييين إن "ما قمتم به خلال الأسابيع الماضية لم يكن مجرد احتفالات بمناسبة، ولا مجرد تعبير عن اندفاع وعاطفة وطنيتين، أو التزام بواجب وطنى هو المشاركة بالانتخابات الرئاسية، ما حصل يتجاوز كل ذلك بمساحات واسعة ومسافات كبيرة، ما قمتم به كان ظاهرةَ تحد غيرِ مسبوق لأعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم، كان تحطيماً لغرورهم وكبريائهم الزائف، وصفعةً على وجوه عملائهم وأزلامهم".

وأضاف "هذا التحدى هو أعلى درجاتِ التعبيرِ عن الولاء الصادق والعميق للوطن، وهو أقوى مستوياتِ الشدةِ فى إرسال الرسائلِ المناسبة ِلأشخاص جلسوا فى الغرف المظلمة يحوكون الدسائس ويرسمون الخطط، ويحلمون بالنجاح على حساب أموالنا ودمائنا وشرفنا وكرامتنا، والذين سيندُبون حظهم مرة أخرى مع إمعاتهم، لسوء تقديرهم وخطأ حساباتهم، وقصر نظرهم، وعدم فهمهم لحقيقة وطبيعة ومعدن هذا الشعب".

وتابع "فى هذا الاستحقاق فإن تعريفَكم للوطنية لم يختلف بالمضمون، لكنه اختلف بالطريقة والأسلوب، وسيختلف حتماً بالنتائج والتداعيات.. وستخترق رسائلُكم كلَّ الحواجزِ والدروعِ التى وضعوها حول عقولِهم... وستنقل عقولَهم من حالة السُبات الإرادى التى عاشوا فيها لسنوات، إلى حالة التفكير القسرى فيما يحصل على أرض الوطن".

واستطرد الأسد "اختيار الشعبِ لى لأقوم بخدمته فى الفترة الدستورية القادمة هو شرف عظيم لا يرقى إليه سوى شرف الانتماء لهذا الشعب.. ليس بالهوية فقط، وإنما بالتطلعاتِ والأفكار والقيمِ والعادات، وما يزيدنى حماسةً وثقةً بالمستقبل، هو روحُ التحدى الموجودةِ لديكم، والتى من دونها، لا يمكن لحامل المسؤوليةِ من مواجهة التحديات الوطنية الكبرى... ومن دونها لا يمكن لوطنٍ القيامُ بعد 10 سنوات من الحرب".