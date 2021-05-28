ترامب يرد على انتقادات بول رايان: كان لعنة على الحزب الجمهورى

جدة - نرمين السيد - هاجم الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الأمريكى السابق والسياسى الجمهورى بول ريان، الذى انتقد فى خطاب طويل، ألقاه مساء الخميس، استمرار قبضة ترامب على الحزب الجمهورى.





وفى بيان صدر من خلال لجنة العمل السياسى التى يرأسها والمعروفة باسم "أنقذوا أمريكا"، هاجم ترامب ريان، ووصفه بأنه "جمهورى بالاسم فقط"، وألقى عليه وعلى السناتور الجمهورى عن ولاية يوتا، ميت رومنى، وهو المرشح الرئاسى للحزب الجمهورى لعام 2012، باللائمة بسبب خسارة الجمهوريين البيت الأبيض منذ نحو عقد من الزمان، وكان رايان حينذاك مرشح رومنى لمنصب نائب الرئيس. وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قال ترامب إن "بول ريان كان لعنة على الحزب الجمهورى"، وأضاف أنه "ليست لديه أدنى فكرة عما يجب القيام به لبلدنا، لقد كان زعيما ضعيفا وغير فعال، ويقضى كل وقته فى محاربة الجمهوريين". وجاء رد ترامب غداة إلقاء رايان خطابا فى مكتبة رونالد ريجان الرئاسية فى مدينة "سيمى فالى" بولاية كاليفورنيا، محذرا من المخاطر السياسية التى تواجه الحزب الجمهورى إذا استمر فى مساره الحالى.

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