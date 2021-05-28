الإمارات تدين محاولات الحوثى لاستهداف جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة جنوبى السعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أكدت الإمارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولى على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وشددت على أن استمرار هذه الهجمات فى الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعى هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.