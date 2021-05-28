نيجيريا: ارتفاع ضحايا حادث نهر النيجر إلى 76 غريقا

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث باسم حاكم ولاية كيبى النيجيرية، أبوبكر داكينجارى أن السلطات انتشلت أكثر من 70 جثة بعد أن غرق قاربهم فى الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد، يوم الأربعاء الماضى.

وقال داكينجارى: "انتشلنا حتى الآن 76 جثة بينما جرى إنقاذ 22 شخصا. ولا يزال الغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث".

وقدر سكان والسلطات المحلية أن القارب الخشبى كان يقل ما بين مئة ومئتى شخص وقت الحادث.

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، لم يتضح ما تسبب فى انقسام القارب الذى كان متجها من ولاية النيجر إلى بلدة وارا فى ولاية كيبى. لكن حوادث الزوارق شائعة فى نيجيريا خاصة فى نهر النيجر، وغالبا ما يكون سببها تكدسها بالركاب أو سوء حالتها أو الركام المتناثر تحت سطح المياه الذى عادة ما تصطدم به الزوارق.