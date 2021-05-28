الصحة العالمية: وفيات كورونا فى العالم تتجاوز 3.5 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنظمة، فى إحصائية يومية، أن عدد الإصابات المؤكدة بالمرض فى العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 545.102 حالتين، مقابل 539.384 الخميس، ليصل إجمالى الحالات إلى 168.599.045 حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى فى العالم من حيث حصيلة الإصابات المسجلة بـ32.869.009 حالات، وتتمركز الهند فى الموقع الثانى بـ27.555.457 حالة، لتأتى بعدها البرازيل بـ16.274.695 حالة.

وأضافت المنظمة أنها رصدت خلال اليوم الماضى 12.406 وفيات جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقارنة مع 11.693 الخميس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة فى العالم مستوى 3.507.477 متوفيا.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بالمرض بـ586.890 حالة، لتأتى بعدها البرازيل بـ454.429 حالة، بينما تحتل الهند المرتبة الثالثة بـ318.895 حالة.