ماكرون: فرنسا ستساعد إفريقيا على تصنيع لقاحات كورونا محليا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستثمر فى زيادة إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" فى إفريقيا، للمساعدة فى معالجة الفجوة فى توافر الجرعات بين الدول الإفريقية والغربية.





وقال ماكرون، فى مؤتمر صحفى مشترك مع سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا فى بريتوريا، نقلته وكالة "رويترز": إن إفريقيا تمثل نحو 20 فى المئة من حجم الطلب على اللقاحات لكنها تقدم واحدا فى المئة فقط من حجم الإنتاج. وأضاف "كيف نزيد إنتاج اللقاحات فى القارة الإفريقية؟.. فى هذا الصدد، ستكون لدينا عصر اليوم إستراتيجية استثمارية لمساعدة هذه الصناعات على زيادة الإنتاج وبسرعة كبيرة". وأوضح أن هناك بالفعل شراكة بين فرنسا ومعهد بيوفاك فى جنوب إفريقيا وأن باريس ستطلق قريبا مشروعا مع شركة أسبن لإنتاج الأدوية فى جنوب إفريقيا.

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