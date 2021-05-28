استشهاد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى بيتا جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة فى نابلس بأن الشاب زكريا حمايل من بيتا، استشهد متأثراً بإصابته بالرصاص الحى فى الصدر خلال قمع الجيش الإسرائيلى مسيرة سلمية منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح فى بلدة بيتا. وأشارت إلى أن 10 مواطنين آخرين أصيبوا بالرصاص الحى، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى للمسيرة.

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