بايدن يقترح موازنة من 6 تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وقدم بايدن مشروع ميزانية للسنة المالية القادمة 2022 تبلغ قيمته 6 تريليونات دولار، وهى الميزانية الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن مشروع الميزانية سيشمل استثمارات كبيرة فى تطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية فى الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك سيكون مستوى الإنفاق الفدرالى فى هذا البلد هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه بحلول عام 2031، تتوقع الإدارة الأمريكية أن الميزانية الفدرالية الأمريكية سترتفع إلى رقم قياسى يبلغ 8.2 تريليون دولار.