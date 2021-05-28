جدة - نرمين السيد - وقالت خلال لقاء مع وزير رئاسة نيجيريا إبراهيم قمبارى، فى العاصمة أبوجا: "السودان يرحب بكل المبادرات الرامية لإيجاد حل سلمى دبلوماسى لأزمة سد النهضة الإثيوبى".
كما قدمت شرحا مفصلا حول تطورات أزمة سد النهضة، وموقف بلادها الثابت فى التعاون للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح كل الأطراف.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، قد بدأت زيارة رسمية إلى نيجيريا الخميس، فى إطار جولة إفريقية تشمل غانا والسنغال والنيجر، للتباحث بشأن تطورات ملف سد النهضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يرحب بالمبادرات الرامية لإيجاد حل لسد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.