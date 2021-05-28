السودان يرحب بالمبادرات الرامية لإيجاد حل لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقالت خلال لقاء مع وزير رئاسة نيجيريا إبراهيم قمبارى، فى العاصمة أبوجا: "السودان يرحب بكل المبادرات الرامية لإيجاد حل سلمى دبلوماسى لأزمة سد النهضة الإثيوبى".

كما قدمت شرحا مفصلا حول تطورات أزمة سد النهضة، وموقف بلادها الثابت فى التعاون للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح كل الأطراف.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، قد بدأت زيارة رسمية إلى نيجيريا الخميس، فى إطار جولة إفريقية تشمل غانا والسنغال والنيجر، للتباحث بشأن تطورات ملف سد النهضة.