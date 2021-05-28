نائبة بايدن: دخلنا حقبة جديدة تتسم بتهديدات غير مسبوقة

وجاءت تصريحات هاريس خلال خطاب ألقته، اليوم الجمعة، بمناسبة حفل تخرج الملتحقين بالأكاديمية البحرية لمدينة أنابوليس بولاية ماريلاند.
وتطرق خطابها إلى العديد من التحديات التى تواجه الولايات المتحدة فى الوقت الحالى، على غرار جائحة كورونا، وتغير المناخ، وتهديدات الأمن السيبرانى من الدول الأجنبية والجهات المستقلة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأكدت هاريس أن الوباء العالمى "دفعنا إلى حقبة جديدة. لقد أثر على عالمنا إلى الأبد... نحن نعلم الآن أن عالمنا مترابط، كما أنه عالم هش."
وأضافت "فكروا فقط، يمكن أن تنتشر جائحة مميتة فى جميع أنحاء العالم فى غضون أشهر فقط. يمكن لعصابة من المخترقين تعطيل إمدادات الوقود لساحل بأكمله. يمكن أن تهدد انبعاثات الكربون فى بلد ما سلامة الأرض بأكملها. هذا، يا رجال البحرية، هو العصر الذى نعيش فيه. إنه لا يشبه أى عصر سابق. التحدى الذى نواجهه الآن هو كيفية تطوير دفاع حديث ضد هذه التهديدات الحديثة".
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