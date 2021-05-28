جدة - نرمين السيد - وأكد مسؤولون فى الهند، اليوم الجمعة، أن أكثر من 96 ألف هكتار (237 ألف فدان) من الأراضى الزراعية غمرتها المياه فى أجزاء من إحدى ولايات الهند الشرقية ضربتها عاصفة قوية هذا الأسبوع.
وبحسب "رويترز" وصل الإعصار "ياس" من خليج البنغال، يوم الأربعاء الماضى، مثيرا عواصف اجتاحت السدود فى ولاية البنغال الغربية.
وضربت العواصف بشكل مباشر دلتا سنداربانس "ذات الوضع البيئى الحساس والتى تمتد إلى بنجلادش المجاورة"، بحسب المصدر.
وأشار مسؤول هندى فى ولاية البنجال الغربية، إلى أن التقييم الأولى الذى أجرته الحكومة يكشف أن المياه غمرت حوالى 96.650 هكتارا من الأراضى المزروعة بالمحاصيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. ولاية هندية تغرق بالمياه بسبب إعصار قوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.