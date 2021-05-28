فيديو.. ولاية هندية تغرق بالمياه بسبب إعصار قوى

جدة - نرمين السيد - وأكد مسؤولون فى الهند، اليوم الجمعة، أن أكثر من 96 ألف هكتار (237 ألف فدان) من الأراضى الزراعية غمرتها المياه فى أجزاء من إحدى ولايات الهند الشرقية ضربتها عاصفة قوية هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز" وصل الإعصار "ياس" من خليج البنغال، يوم الأربعاء الماضى، مثيرا عواصف اجتاحت السدود فى ولاية البنغال الغربية.

وضربت العواصف بشكل مباشر دلتا سنداربانس "ذات الوضع البيئى الحساس والتى تمتد إلى بنجلادش المجاورة"، بحسب المصدر.

وأشار مسؤول هندى فى ولاية البنجال الغربية، إلى أن التقييم الأولى الذى أجرته الحكومة يكشف أن المياه غمرت حوالى 96.650 هكتارا من الأراضى المزروعة بالمحاصيل.