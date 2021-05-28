جمهوريو مجلس الشيوخ الأمريكى يحبطون تشكيل لجنة للتحقيق فى اقتحام الكونجرس

وصوت إلى جانب تشكيل اللجنة 54 عضوا فى مجلس الشيوخ مقابل 35، لكن العدد الأدنى الضرورى لتمرير التشريع كان 60 صوتا، بحسب وكالة "تاس" الروسية.
وكان من بين المصوتين لصالح تشكيل اللجنة 6 جمهوريين، بينهم المرشح السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور ميت رومنى.
وكان مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون قد صوت فى 19 مايو الجارى لصالح تشكيل اللجنة للتحقيق فى اقتحام الكابيتول الذى خلف 5 قتلى.
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