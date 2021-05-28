الصحة العالمية: يجب عدم تسييس عملية كشف منشأ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال كبير خبراء الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم الجمعة، إن البحث عن منشأ فيروس كورونا هو مسعى "تسممه السياسة"، وذلك بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكى جو بايدن أوامر لمساعديه بالعثور على إجابات.





وأضاف رايان للصحفيين "نود أن يفصل الجميع، إذا استطاعوا، بين السياسة والعلم فى هذه القضية. هذه العملية برمتها تسممها السياسة"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

ومنذ تفشى الفيروس الذى ظهر فى مدينة ووهان بوسط الصين فى ديسمبر عام 2019، يحاول العلماء حل اللغز حول منشأه.

وقضى فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية أربعة أسابيع فى ووهان والمناطق المحيطة بها مع باحثين صينيين وقالوا فى تقرير فى مارس إنه من المرجح أن يكون الفيروس قد انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، دعا الأربعاء الماضى، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير فى غضون 90 يوماً حول منشأ وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.

بدورها، اتهمت بكين، واشنطن، بنشر نظريات "المؤامرة" حول منشأ وباء "كوفيد-19"، فيما عادت فرضية تسرب الفيروس من مختبر صينى بقوة إلى الواجهة فى الأيام الأخيرة فى الولايات المتحدة.

وقالت سفارة الصين فى الولايات المتحدة، أمس الخميس، إن تسييس منشأ "كوفيد-19" سيعرقل التحقيقات.

فيما أخبر مسؤولو المخابرات، البيت الأبيض، أن لديهم مجموعة من الأدلة التى لم يتم فحصها، والتى تتطلب تحليلاً إضافياً قد يكشف لغز المرض وفقاً لكبير مسؤولى الإدارة الأمريكية، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".