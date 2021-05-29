التحالف يعترض مسيرة حوثية مفخخة تستهدف خميس مشيط

اعترضت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وأكد التحالف اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية في ظل استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين.

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