جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها مساء اليوم الجمعة، بأن المحكمة الدستورية فى مالى أعلنت تعيين الجنرال أسيمى جويتا، قائد المجلس العسكرى، رئيسا انتقاليا للبلاد.





وأعلن رئيس مالى المؤقت باه نداو، ورئيس وزرائه، استقالتهما، الأربعاء الماضى، بعد اعتقال الجيش لهما. وكان رئيس وزراء مالى، قد أعلن بأن عسكريين اقتادوه بالقوة إلى مكتب الرئيس، فيما أشارت مصادر إلى أن مكان تواجدهما كان فى معسكر كاتى قرب باماكو. وبحسب "سكاى نيوز" فإن التحرك فى مالى جاء بعد تشكيل حكومة جديدة وعزل وزيرى الدفاع والأمن وهما من قادة الانقلاب السابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. محكمة مالى الدستورية تعين قائد المجلس العسكرى رئيسا انتقاليا للبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.